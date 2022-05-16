Последнее обновление: 16.05.2022 15:36

Россия национализирует активы Renault для выпуска «Москвичей»

Российские активы французского автомобильного концерна Renault, переходят в государственную собственность, сообщил Минпромторг РФ.

Это первая национализация иностранной компании в России. Почти 68% акций АвтоВАЗа, которые принадлежали Renault, переходят к федеральному государственному предприятию НАМИ, подведомственному Минтрансу.

100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Renault будет иметь опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе" в течение следующих 6 лет. В компании назвали решение о передаче активов "сложным, но необходимым".



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