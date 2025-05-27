В Литве могут объявить чрезвычайное положение из-за потери до 100% урожая из-за заморозков

Министерство сельского хозяйства Литвы обратилось в Национальный центр управления кризисами с предложением объявить чрезвычайное положение из-за ущерба, причиненного сельскому хозяйству весенними заморозками. Об этом сообщает вещатель LRT.

В ведомстве отметили, что в некоторых районах страны заморозки уничтожили до 70-80% урожая фруктов и ягод, а в редких случаях – даже 100%.

Пострадали не только цветущие сады и ягодники, но и культуры, которые уже начали формировать плоды.

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По данным министерства, Гидрометеорологическая служба Литвы зафиксировала стихийное метеорологическое явление этой весной – заморозки в период активной вегетации на территории Литвы с апреля по май 2025 года.

"Принимая во внимание информацию, полученную от муниципалитетов о поврежденных или уничтоженных заморозками посевах, а также тот факт, что два муниципалитета (Лаздияй и Вилкавишкис) уже объявили чрезвычайную ситуацию на муниципальном уровне, министерство инициирует дальнейшие действия на национальном уровне, предлагая объявить чрезвычайную ситуацию на государственном уровне", – заявили в литовском министерстве.

Министр сельского хозяйства Игнас Гофман обратился в Европейскую комиссию с просьбой об экстренной помощи для литовских фермеров из Сельскохозяйственного резерва Европейского Союза.

Ожидается, что в случае объявления чрезвычайной ситуации на национальном уровне, пострадавшие фермеры смогут рассчитывать на государственную и европейскую поддержку для компенсации потерь.