Правительство Молдовы утвердило пятилетнюю Нацпрограмму по вступлению в ЕС

Правительство Молдовы утвердило Национальную программу по вступлению республики в Евросоюз на 2025-2029 годы.

На заседании кабмина документ представила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.

"Эта программа четко описывает, как и когда мы будем утверждать и исполнять 3117 нормативных актов ЕС... Присоединение к ЕС - это не только бюрократический процесс, а глубокая трансформация всего нашего общества с конкретными бенефициями для каждого гражданина", - сказала Герасимова.

Реализация программы основана на шести основных столпах (кластерах) европейского законодательства: основные ценности (реформа юстиции); внутренний рынок; конкурентоспособность и инклюзивный рост; зеленая повестка и устойчивая взаимосвязь (дорожная инфраструктура); природные ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность; внешние связи.

Герасимова подчеркнула, что предпринятые в последующие пять лет усилия покажут, насколько Молдова готова к членству в ЕС.

Премьер-министр Дорин Речан напомнил, что стратегической целью Молдовы является интеграция в ЕС, чтобы "строить свою жизнь по европейской модели".

Молдова подала заявление о вступлении в Евросоюз в марте 2022 года. В июне страна получила статус кандидата в члены ЕС, а в декабре 2024 года Совет ЕС принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. В настоящее время проводится скрининг законодательства на соответствие стандартам ЕС. Президент страны Майя Санду заявила, что республика намерена добиться полной интеграции в ЕС до завершения мандата нынешнего состава Еврокомиссии, то есть до конца 2029 года.