Последнее обновление: 28.05.2025 12:24

ЕБРР и ЕС запускают в Армении программу поддержки компаний, выпускающих инструменты рынка капитала

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз совместно с Минэкономики Армении запускают программу поддержки компаний, выпускающих инструменты рынка капитала. Об этом сообщает Минэкономики Армении.

Согласно информации, она дополнит программу поддержки выпуска облигаций и акций, которую в настоящее время реализует Министерство экономики.

Программа будет оказывать поддержку в наращивании возможностей и предоставлять консалтинговые услуги по процессу подготовки к эмиссии, а также дополнительное финансовое содействие отдельным компаниям.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование