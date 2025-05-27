Конкурент Tesla из Китая обвалился в цене после больших скидок на свои авто

Акции компании BYD упали за два дня более чем на 10% после масштабного снижения цен на прошлой неделе, что вызвало опасения новой волны ценовой войны на жестко конкурентном рынке электромобилей в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник утром акции упали еще на 4% после падения на 8,6% в понедельник. Причиной распродажи стало объявление о скидках до 34% на 22 электрические и гибридные модели в Китае, которые будут действовать до конца июня.

Этот шаг произошел после того, как в прошлом месяце BYD сообщила о самом медленном росте поставок автомобилей за последние четыре года. Хотя в апреле продажи выросли на 21% в годовом измерении, это был наименьший прирост с августа 2020 года (не считая падения в феврале прошлого года из-за празднования китайского Нового года, когда отраслевые продажи сократились на 22%).

Конкурент BYD - Geely - в прошлом месяце впервые обошел по продажам популярную модель BYD Seagull: его компактный хэтчбек Xingyuan стал самым продаваемым автомобилем в Китае, по данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что ценовая конкуренция, которую запустила BYD, вероятно, продолжится и будет влиять на рынок во второй половине года.

Значительное снижение цен омрачило удачное начало года для BYD. На прошлой неделе акции компании достигли рекордного максимума, в апреле она показала лучшие продажи в Китае и впервые обошла Tesla в Европе. В марте BYD также привлекла 43,5 миллиарда гонконгских долларов (5,5 млрд долл. США) через продажу акций в Гонконге.

К этой неделе акции BYD, торгуемые в Гонконге, выросли почти на 75% с начала года. С рыночной капитализацией около 158 млрд долларов компания стала больше Ford, General Motors и Volkswagen вместе взятых.