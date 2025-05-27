Последнее обновление: 27.05.2025 18:00

МАРТ вынесло предупреждение Беларуськалию

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предупреждение ОАО "Беларуськалий".

Как сообщила пресс-служба МАРТ, предупреждение вынесено в связи с выявлением признаков злоупотребления Беларуськалием доминирующим положением на товарном рынке оптовой реализации концентрата минерального – галита. Общество устанавливало дискриминационные условия в части объема отгрузки товара в отношении ООО "Аквастоп", которое приобретает галит марки А для изготовления притвогололедных материалов.

Беларуськалию предписано разработать порядок отгрузки галита, в том числе в период сезонного роста спроса, который будет предусматривать недискриминационные подходы в определении очередности и объемов отгрузок.

Срок для выполнения предупреждения — 15 июня.

В случае невыполнения предупреждения либо выполнения не всех его условий антимонопольный орган устанавливает факт наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением влечет наложение штрафа, который может быть от 21 тыс. рублей и свыше 3 млн рублей.



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