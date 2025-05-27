Российским предприятиям приходится туго при высокой ставке и крепком рубле

Российские производители оказались в сложной ситуации из-за длительного действия высокой ставки ЦБ и одновременного укрепления рубля. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания Путина с представителями российских деловых кругов.

По словам чиновника, от правительства и регулятора требуется принятие решений по улучшению ситуации.

"Могу сказать, что непросто российским компаниям. Это касается не только обрабатывающей промышленности, в целом широкого перечня отраслей экономики", - ответил он на вопрос журналистов, справляются ли российские компании с текущим уровнем ставки ЦБ.

"Здесь два ключевых момента. С одной стороны, это высокая ставка, а с другой стороны, крепкий рубль. Наверное, кому-то это в кратковременный период времени выгодно, тем, кто импортирует. Но дело в том, что импорт снижается из-за того, что ключевая ставка высокая. А для экспортеров это вредно. Поэтому здесь, я думаю, что нужно думать и принимать определенные решения ", - сказал первый вице-премьер, которого цитируют росСМИ.