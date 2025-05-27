Европейские небанковские финкомпании проверят на прочность

Регуляторы Евросоюза планируют впервые подвергнуть стресс-тестам финкомпании, не относящиеся к банковскому сектору, в том числе хедж-фонды и фонды прямых инвестиций. Об этом пишет Financial Times.

Детали стресс-тестов пока обсуждаются, регуляторы рассчитывают начать их проведение в следующем году, отмечает источник газеты.

Основой стресс-тестов, как ожидается, будут модели, традиционно используемые для оценки последствий возможных кризисов в банковском секторе. Регуляторы хотят проанализировать, как кризис может распространяться по разным сегментам финансовой системы.

Такой шаг, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность хедж-фондов, фондов прямых инвестиций и денежного рынка, которые могут воспринять его как сигнал к будущему ужесточению регулирования, пишет FT.

Финкомпании, не относящиеся к банковскому сектору, стали более активными кредиторами после финансового кризиса 2008 года, при том, что они регулируются более мягко, чем банки.

Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ) на конец 2023 года, на долю таких финкомпаний приходилась примерно четверть всего объема кредитов в еврозоне, составлявшего €19 трлн. ЕЦБ отмечает, что "все больше и больше кредитов выдается страховыми компаниями и пенсионными фондами".

Регуляторы обеспокоены, в частности, рисками, которые могут нести в себе связи небанковских финкомпаний с банковской системой. Кредитование таких компаний банками еврозоны увеличилось втрое с 1999 года и достигло 6 трлн евро на конец 2023 года.

Одним из худших событий в финансовом секторе за последние годы стал крах семейного инвестиционного офиса Archegos Capital Management, который привел к потерям глобальных банков на сумму в общей сложности более $10 млрд.