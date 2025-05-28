ЕС готовится одобрить вступление Болгарии в еврозону

Болгария уже с 2026 года может присоединиться к еврозоне – группе государств, где основной валютой является евро – после положительного решения органов ЕС, которое ожидается в ближайшее время. Об этом пишет издание Politico.

По словам нескольких информированных собеседников Politico, Европейская комиссия и Европейский центральный банк уже в начале июня могут одобрить вступление Болгарии в еврозону.

Вступление Болгарии в еврозону поможет стране активизировать торговлю с другими странами Евросоюза, сократить транзакционные издержки и усилить свое влияние в Брюсселе.

На протяжении десятилетий болгарская валюта, лев, была привязана к евро, но страна не имела права голоса в вопросах монетарной политики Европейского центробанка, поскольку не была в еврозоне.

Если Болгария присоединится к единой европейской валюте в 2026 году, как это планируется сейчас, глава болгарского центрального банка займет официальное место в Совете управляющих ЕЦБ.

Однако критики предупреждают, что вступление Болгарии в еврозону может вызвать по крайней мере одноразовое повышение цен, что особенно ударит по населению в сельской местности.

Учитывая такие опасения, президент Болгарии Румен Радев в начале этого месяца объявил о намерении провести национальный референдум по отсрочке вступления страны в еврозону.

В то же время это вряд ли будет разрешено конституционным судом страны, который уже неоднократно выносил решения о неконституционности такого голосования.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но этому помешала политическая нестабильность, которая продолжается до сих пор.