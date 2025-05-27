Последнее обновление: 27.05.2025 18:00

Швейцарский экспорт в США обвалился после пошлин Трампа

В апреле швейцарский экспорт в США упал на 36% по сравнению с мартом. Об этом пишет Blooomnerg.

Падение произошло уже в первый месяц после введения тарифной политики Дональда Трампа. Импорт из США также уменьшился - на 15%.

Перед обвалом в течение двух месяцев экспорт в США держался на высоком уровне. Это объясняется тем, что швейцарские компании спешили доставить товары в американские порты до того, как вступят в силу новые пошлины, о которых Трамп предупредил 2 апреля.

Сначала швейцарские товары облагались тарифами на уровне 31%, однако впоследствии США снизили пошлины до 10%. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Швейцария находится "в передней части очереди" на заключение нового торгового соглашения.

Несмотря на резкое снижение как экспорта, так и импорта, общее положительное сальдо торговли Швейцарии достигло рекордных 6,3 миллиарда франков (7,7 миллиарда долл).



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