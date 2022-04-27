ЕС может на год отменить пошлины на весь украинский импорт

Сегодня Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

"Еврокомиссия сегодня предложила приостановить на один год импортные пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз. Предложение, которое является беспрецедентным жестом поддержки страны, которая находится в состоянии войны, также предусматривает прекращение на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС, действующие относительно украинского экспорта стали", - говорится в сообщении ЕК.

"Это поможет облегчить трудное положение украинских производителей и экспортеров, столкнувшихся с военным вторжением России", - отмечается в сообщении.

Премьер Украины Денис Шмигаль назвал такое предложение "хорошими новостями с экономического фронта".

"Это беспрецедентный жест поддержки нашей страны. ЕС никогда раньше не предпринимал таких масштабных мер по либерализации торговли ни по одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится более конкурентоспособной на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину", - сообщил Шмигаль.

По словам главы правительства, есть договоренности и ведутся переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить украинский экспорт через порты этих стран. "Мы разрушили планы врага по полной блокаде нашей экономики", – добавил он.

"Работаем дальше, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники", - отметил он.