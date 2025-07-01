Latvijas gaze в 2024 году вышла на прибыль

Латвийская газовая компания АО Latvijas gaze в 2024 году получила чистую прибыль в размере 13,234 млн евро против 56,911 млн евро убытка в 2023 году. Об этом сообщает портал Firmas.lv.

Оборот в прошлом году сократился в 1,8 раза до €91,068 млн.

В комментариях руководства к годовому отчету Latvijas gaze поясняется, что в прошлом году на рынках уменьшилась неопределенность по поводу поставок и цен на газ, но по-прежнему сохранялись факторы, заставляющие игроков действовать проактивно. Так, хотя в марте прошлого года цена на природный газ была самой низкой с июня 2021 года, после этого она существенно выросла.

Одним из главных факторов, влияющих на цены на газ, является регулирование Европейского союза, которое обязывает к 1 ноября заполнить газохранилища не менее чем на 90% их объема. Соответственно, спрос увеличивается независимо от практических потребностей, так как компании, в том числе Latvijas gaze, должны покупать газ независимо от рыночной цены.

Кроме того, на цены и рынок влияют геополитические события. 31 декабря прошлого года истек договор о транзите природного газа между Украиной и Россией, и теперь страны Центральной Европы, не имеющие доступа к морю, должны полагаться на системы передачи природного газа соседних стран и альтернативные источники поставок.

Одним из главных вызовов для рынка, в том числе для Latvijas gaze, является низкое потребление. Хотя в Латвии в прошлом году оно выросло на 6,6%, но до сих пор не вернулось на уровень до начала конфликта на Украине. Похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы, где потребление домохозяйств по-прежнему остается низким.

Снизилось потребление газа и работающими на газе термоэлектростанциями под влиянием возросших производственных мощностей возобновляемых источников энергии. Хотя потребление в промышленном секторе к уровню предыдущего года немного увеличилось, оно до сих пор не вернулось на довоенный уровень. Дополнительно на это влияет слабая общая экономическая активность в еврозоне, отмечается в сообщении.

Latvijas gaze продолжает переговоры с ответственными учреждениями энергетической отрасли о компенсации убытков в размере €21,88 млн, возникших у компании в 2023 году при выполнении требований, вытекающих из правил кабинета министров "О снабжении энергопользователей при раннем предупреждении и объявлении уровня опасности", а также об убытках, образовавшихся из-за фактической разницы цен на природный газ в последний регулируемый тарифный период с января по апрель 2023 года перед открытием рынка природного газа с 1 мая 2023 года, когда Latvijas gaze выполняла обязанности публичного торговца в соответствии с законом "О внесении изменений в закон об энергетике".

В 2024 году Latvijas gaze реализовало восемь проектов в сфере энергоэффективности, в результате которых экономия энергии достигла 98,5 МВт.ч в год.

Latvijas gaze обеспечивает оптовую продажу природного газа коммерческим клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии.