Еврокомиссия официально предложила продлить на год отмену пошлин для Украины

Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Это первый официальный шаг к продлению беспошлинного режима. В дальнейшем этот вопрос будет рассматривать Совет ЕС и вчера мы проговорили этот вопрос с постоянными представителями государств-членов ЕС", - сообщила она.

Благодаря полной отмене тарифов украинский бизнес смог увеличить экспорт в ЕС во время войны, добавила министр. В 2022 году экспорт в ЕС составил 27,9 млрд долларов, что составляет 63% украинского экспорта.