Украина готова взаимно отменить пошлины на товары из ЕС

Украина готова в ответ на временную полную либерализацию торговли со стороны ЕС отменить пошлины на европейские товары.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Интерфакс.

"Чтобы мы могли в дальнейшем говорить о сохранении режима "ноль на ноль" продолжительностью дольше 12 месяцев, мы готовы внедрить такой механизм уже сейчас", - сказал Качка на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг.

Он добавил, что Украина намерена, прежде всего, отменить пошлины на агропродукцию из ЕС. Качка отметил, что видит необходимость защищать украинский рынок от товаров из тех стран, с которыми нет преференциальных условий торговли.

"Конкуренция, от которой мы хотим защищаться - это Турция, Китай и другие страны, с которыми у нас нет режима преференциальной торговли", - отметил он.

"Поэтому чтобы вести работу с ЕС относительно постоянного режима беспошлинной торговли, мы хотим пойти на такой шаг. И в контексте нашего кандидатства в ЕС это очень правильно и уместно", - добавил Тарас Качка.

"Экономически нам это выгодно. Единственная отрасль, где есть экономический дисбаланс - это свинина, но здесь скорее из-за африканской чумы свиней, а также - сыры. По сырам у нас была дискуссия, стоит ли защищать рынок. С одной стороны, в последние годы был рост импорта сыров, преимущественно из Польши, но общая доля импортных сыров не превышает 25%... Однозначных признаков ущерба для украинских сыропроизводителей нет", - пояснил Качка.