Первые шесть месяцев 2025 года стали худшими для доллара за последние 50 лет

Первое полугодие 2025-го стало худшим для доллара США с 1973 года. Об этом пишет издание The Financial Times.

Так, индекс доллара, который измеряет его силу по отношению к корзине из шести других валют, включая фунт, евро и йену, упал в 2025-м более чем на 10 процентов. Хуже было только в первые шесть месяцев 1973 года — 15%. И это самый слабый показатель за любой шестимесячный период с 2009 года, отмечает FT.

Одна из основных причин — тарифы американского президента Дональда Трампа. Другая — его противостояние с главой Федеральной резервной системы. Но хотя доверие к доллару ослабло, заменить его все равно нечем, заявили Forbes эксперты.

Накануне американская валюта упала еще на 0,5% на фоне одобрения Сенатом США «большого и прекрасного» законопроекта Дональда Трампа о сокращении налогов и госрасходов. Ожидается, что этот знаменательный документ добавит $3,2 триллиона к долгу Штатов в ближайшее десятилетие, что усиливает опасения по поводу устойчивости заимствований Вашингтона и ведет к исходу с рынка казначейских облигаций США.

Инвесторы продают американскую валюту из-за опасений, что экономическая политика лидера страны угрожает роли безопасного убежища активов, деноминированных в долларах. А экономисты предсказывают, что «большой красивый» бюджетный законопроект Дональда Трампа еще больше увеличит государственный долг Соединенных Штатов, отмечает The Guardian.

«Тарифы Трампа, тот факт, что многие инвесторы считают его администрацию несколько хаотичной, а также опасения по поводу государственного долга США привели к тому, что доллар потерял популярность», - заметил старший аналитик рынка в финансовой компании Trade Nation Дэвид Моррисон.