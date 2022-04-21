Последнее обновление: 21.04.2022 10:51

Россия настаивает на включении режима Лукашенко в список гарантов Украины

Россия прямо настаивает на подключении властей Беларуси в качестве участника будущих договоренностей с Украиной и одного из государств-гарантов.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран", - сказал он.

"Конечно, все это проговаривалось с белорусскими друзьями, которые, как я уже сказал, помогают переговорам, предоставляют для них свою площадку", - добавил Полищук.

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