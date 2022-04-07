Лукашенко сообщил о спецоперации по возращению в Беларусь дальнобойщиков

КГБ РБ провел спецоперацию на территории Украины по освобождению белорусских дальнобойщиков, сообщил сегодня Лукашенко.

"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда. Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", - заявил Лукашенко.

Он поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех, кто был задействован в этой операции.

"Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия, пусть Макей разговаривает с этим послом Украины, что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", - сказал Лукашенко.