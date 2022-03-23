Последнее обновление: 23.03.2022 15:12

Власти РБ закрывают консульство Украины в Бресте

МИД РБ принял решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории в связи с недипломатической деятельностью ряда сотрудников украинских загранучреждений.

«Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями», - говорится в комментарии МИД РБ.

«В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте», - подчеркивается в сообщении.

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