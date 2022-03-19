Представители посольства Беларуси в Украине полностью покинули страну

Последняя группа сотрудников посольства Беларуси в Украине покинула страну, сообщил посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол в субботу в эфире белорусского ТВ.

"Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи по коридору, который предоставила украинская сторона", - сказал Сокол.

Он уточнил, что в направлении Беларуси украинские власти "не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова".