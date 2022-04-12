Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса далека от завершения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в понедельник на заседании чрезвычайного комитета заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения.

"Когда мы в последний раз встречались в январе, началась новая волна инфекций и смертей, вызванная вариантом "Омикрон". Приятно видеть тенденцию к снижению зарегистрированных смертей, которые на прошлой неделе были самыми низкими более чем за два года. Но пандемия еще далека от завершения", - заявил Гебрейесус.

По его словам, уровень передачи вируса остается очень высокой, охват вакцинацией остается очень низким в слишком многих странах, а смягчение многих ограничительных мер позволяет продолжать передачу с риском появления новых вариантов, передает УНН.

Глава ВОЗ отметил, что серьезную озабоченность по-прежнему вызывает тот факт, что большое количество работников здравоохранения и других лиц, подвергающихся высокому риску, все еще не вакцинированы.

На прошлой неделе ВОЗ опубликовала обновленный план Стратегической готовности и реагирования на COVID-19, напомнил Гебрейесус.

В плане изложены ключевые стратегические корректировки, которые, если они будут быстро и последовательно реализованы на национальном, региональном и глобальном уровнях, позволят миру "положить конец глобальной чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19", добавил он.

"Хотя пандемия еще далека от завершения, план также закладывает основу для более эффективного реагирования на будущие угрозы. Это наш третий стратегический план на случай COVID-19, и он может и должен стать последним", - добавил он.