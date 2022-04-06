В мире число заражений коронавирусом превысило 495,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 495413288 (+1222178 сутки) по данным Worldometer на 6:31 7 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6191495 (+7916) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58480424 (+197792) человека, из них 54773 (-571) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 430741369 (+1016470) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81950247 (+31118) случаями заражения, Индия – 43031958 (+1033), Бразилия – 30067249 (+27120), Франция – 26390471 (+161950) и Германия – 22164060 (+204930). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 286243, Германия – 204930, Франция – 161950, Италия – 69278, Австралия – 62046. Беларусь (871) – на 52 (+19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1010537, Бразилия – 660782, Индия – 521560, Россия – 370602 и Мексика – 323318. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 483, Южная Корея – 371, Германия – 333, Россия – 291, Великобритания – 233. Беларусь – на 44 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 966818 случаев заражения коронавирусом и 6862 смерти.