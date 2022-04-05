В мире число заражений коронавирусом превысило 492,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 492859601 (+1054352 сутки) по данным Worldometer на 8:31 5 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6179303 (+3108) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58535808 (-321943) человек, из них 55411 (-206) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 428144490 (+1373187) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81867963 (+19142) случаями заражения, Индия – 43029839 (+795), Бразилия – 30012798 (+12982), Франция – 26025500 (+27648) и Германия – 21769026 (+122651). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 127190, Германия – 122651, Вьетнам – 48717, Япония – 48425, Австралия – 46685. Беларусь (332) – на 61 (-18) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1008679, Бразилия – 660381, Индия – 521446, Россия – 369995 и Мексика – 323223. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 287, Южная Корея – 218, США – 180, Германия – 150, Франция – 149. Беларусь – на 44 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 965654 случая заражения коронавирусом и 6849 смертей.