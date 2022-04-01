ВОЗ сообщила о редком выявлении альфа-, бета- и гамма-штаммов COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла штаммы коронавируса «альфа», «бета» и «гамма» к категории прежде циркулировавших вариантов, поскольку они встречаются крайне редко.

«За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов «альфа», «бета» и «гамма». За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов», — сообщает ВОЗ.

В связи с этим специалисты ВОЗ решили поделить «вызывающие обеспокоенность» (VOC) варианты СOVID-19 на две группы: «прежде циркулировавшие» и «ныне циркулирующие». В последнюю вошли штаммы «дельта» и «омикрон», передает РБК.

Штаммы категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, способны обойти иммунную реакцию организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения, пояснили в ВОЗ.