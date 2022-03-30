В мире число заражений коронавирусом превысило 487,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 487146046 (+1553811 сутки) по данным Worldometer на 6:44 31 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6162461 (+5260) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58629540 (+184701) человек, из них 58365 (-129) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 422354045 (+1363850) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81740722 (+31133) случаями заражения, Индия – 43024440 (+1225), Бразилия – 29916334 (+33937), Франция – 25445532 (+169024) и Великобритания – 21073009 (+39798). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 424528, Германия – 267367, Франция – 169024, Вьетнам – 85765, Италия – 77621. Беларусь (1144) – на 52 (+11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1006445, Бразилия – 659570, Индия – 521159, Россия – 368377 и Мексика – 322845. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 681, Южная Корея – 432, Россия – 352, Германия – 305, Бразилия – 276. Беларусь – на 39 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 961389 случаев заражения коронавирусом и 6810 смертей.