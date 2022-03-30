В мире число заражений коронавирусом превысило 483,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 485592235 (+1812995 сутки) по данным Worldometer на 8:08 30 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6157201 (+5191) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 58444839 (-1224171) человек, из них 58494 (+102) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 420990195 (+3031975) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81686628 (+23974) случаями заражения, Индия – 43023215 (+1233), Бразилия – 29882397 (+30056), Франция – 25276508 (+217480) и Великобритания – 20986170 (+45305). Беларусь – на 62 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 347374, Германия – 237858, Франция – 217480, Италия – 99457, Вьетнам – 88378. Беларусь (443) – на 63 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1005056, Бразилия – 659294, Индия – 521131, Россия – 368025 и Мексика – 322761. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 716, Россия – 339, Германия – 331, Великобритания – 303, Бразилия – 282. Беларусь – на 42 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 960245 случаев заражения коронавирусом и 6799 смертей.