В мире число заражений коронавирусом превысило 482,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 482114417 (+843373 сутки) по данным Worldometer на 6:39 28 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6148302 (+2275) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59449252 (-212923) человека, из них 58797 (-80) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 416516863 (+1054021) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81621888 (+4952) случаями заражения, Индия – 43020723 (+1270), Бразилия – 29842418 (+10239), Франция – 25029573 (+110174) и Великобритания – 20691123 (-). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 318130, Германия – 110174, Вьетнам – 91916, Германия – 80907, Италия – 59555. Беларусь (784) – на 44 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1003467, Бразилия – 658926, Индия – 521066, Россия – 367351 и Мексика – 322735. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 338, Южная Корея – 282, Германия – 190, Гонконг – 151, Филиппины – 131. Беларусь – на 32 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 959276 случаев заражения коронавирусом и 6785 смертей.