В мире число заражений коронавирусом превысило 480,04 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 480047071 (+1812733 сутки) по данным Worldometer на 8:52 26 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6143179 (+9336) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59489952 (+229949) человека, из них 59687 (-269) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 414413940 (+1573448) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81600890 (+31927) случаями заражения, Индия – 43018032 (+1660), Бразилия – 29802257 (+34576), Франция – 24779882 (+143571) и Великобритания – 20691123 (+39925). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 339396, Германия – 276746, Франция – 143571, Вьетнам – 108979, Италия – 75616. Беларусь (1488) – на 54 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1003198, Бразилия – 658626, Индия – 520885, Россия – 366618 и Мексика – 322432. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 692, Россия – 398, Южная Корея – 392, Германия – 300, Бразилия – 259. Беларусь – на 49 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 957088 случаев заражения коронавирусом и 6767 смертей.