В мире число заражений коронавирусом превысило 472,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 472646819 (+1576463 сутки) по данным Worldometer на 6:42 22 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6105622 (+4604) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 57958078 (+87076) человек, из них 61063 (-607) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 408583119 (+1484783) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81448402 (+16435) случаями заражения, Индия – 43010661 (+1271), Бразилия – 29641848 (+11364), Франция – 24161339 (+24179) и Великобритания – 20093762 (+55476). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 209169, Германия – 182939, Вьетнам – 131713, Великобритания – 55476, Япония – 40195. Беларусь (677) – на 46 (-15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 998840, Бразилия – 657363, Индия – 516574, Россия – 364901 и Мексика – 322092. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 409, Южная Корея – 329, США – 232, Гонконг – 223, Индонезия – 154. Беларусь – на 51 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 951758 случаев заражения коронавирусом и 6727 смертей.