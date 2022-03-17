В мире число заражений коронавирусом превысило 464,46 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 464462102 (+2447411 сутки) по данным Worldometer на 6:31 17 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6081407 (+7667) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 61900640 (+862483) человек, из них 63765 (-796) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 396480055 (+1577261) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81289602 (+30508) случаями заражения, Индия – 43001477 (+2539), Бразилия – 29478039 (+45765), Франция – 23758447 (+108832) и Великобритания – 19911155 (+91345). Беларусь – на 61 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 400714, Германия – 275807, Вьетнам – 180558, Франция – 108832, Великобритания – 91345. Беларусь (1858) – на 54 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 994739, Бразилия – 656003, Индия – 516162, Россия – 362478 и Мексика – 321375. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 982, Россия – 576, Бразилия – 354, Германия – 298, Гонконг – 279. Беларусь – на 53 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 944885 случаев заражения коронавирусом и 6688 смертей.