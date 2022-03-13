В мире число заражений коронавирусом превысило 457,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 457262933 (+1670805 сутки) по данным Worldometer на 8:59 13 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6062901 (+4789) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 60615889 (+359088) человек, из них 65641 (-675) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 390584143 (+1306928) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81169534 (+12261) случаями заражения, Индия – 42990991 (+3116), Бразилия – 29350379 (+45265), Франция – 23453722 (+72443) и Великобритания – 19530485 (-). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 383651, Вьетнам – 168719, Германия – 145267, Франция – 72443, Нидерланды – 60043. Беларусь (1931) – на 43 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 993693, Бразилия – 654993, Индия – 515850, Россия – 360215 и Мексика – 320851. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 630, США – 460, Бразилия – 381, Гонконг – 285, Южная Корея – 269. Беларусь – на 39 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 939514 случаев заражения коронавирусом и 6647 смертей.