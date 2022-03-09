В мире число заражений коронавирусом превысило 451,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 451806302 (+1824404 сутки) по данным Worldometer на 6:35 10 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6043918 (+7718) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 59887696 (-72044) человек, из них 67977 (-1571) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 385874688 (+1888730) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81064103 (+39200) случаями заражения, Индия – 42979585 (+3702), Бразилия – 29194042 (+49078), Франция – 23234062 (+69190) и Великобритания – 19373884 (+67159). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 342427, Германия – 191973, Вьетнам – 164596, Нидерланды – 74236, Франция – 69190. Беларусь (1238) – на 60 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 989473, Бразилия – 653588, Индия – 515490, Россия – 358246 и Мексика – 320166. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1265, Бразилия – 652, Россия – 645, Индонезия – 304, Гонконг – 291. Беларусь – на 45 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 934187 случаев заражения коронавирусом и 6608 смертей.