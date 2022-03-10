В мире число заражений коронавирусом превысило 453,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 453755559 (+1949257 сутки) по данным Worldometer на 7:58 11 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6051371 (+7453) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 59851521 (-36175) человек, из них 67318 (-659) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 387852667 (+1977979) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81108786 (+38038) случаями заражения, Индия – 42984261 (+4194), Бразилия – 29249903 (+55861), Франция – 23308880 (+74818) и Великобритания – 19457976 (+40137). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 327532, Германия – 300270, Вьетнам – 160676, Франция – 74818, Нидерланды – 74518. Беларусь (1497) – на 57 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 991260, Бразилия – 654147, Индия – 515745, Россия – 358911 и Мексика – 320410. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1247, Россия – 665, Бразилия – 559, Гонконг – 281, Индонезия – 278. Беларусь – на 54 (-9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 935684 случая заражения коронавирусом и 6618 смертей.