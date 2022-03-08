В мире число заражений коронавирусом превысило 449,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 449981898 (+1792246 сутки) по данным Worldometer на 6:48 9 марта 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6036200 (+8712) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 224 странах. На данный момент лечение проходит 59959740 (+156109) человек, из них 69548 (-648) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 383985958 (+1627425) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 81012955 (+29632) случаями заражения, Индия – 42975883 (+4575), Бразилия – 29144964 (+75495), Франция – 23164872 (+93050) и Великобритания – 19307014 (+61900). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 202714, Германия – 193013, Вьетнам – 162435, Франция – 93050, Бразилия – 74495. Беларусь (742) – на 69 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 987615, Бразилия – 652936, Индия – 515386, Россия – 357601 и Мексика – 319901. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1128, Россия – 652, Германия – 583, Бразилия – 518, Индонезия – 401. Беларусь – на 46 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 932949 случаев заражения коронавирусом и 6594 смерти.