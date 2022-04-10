В мире число заражений коронавирусом превысило 498,63 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 498631064 (+784866 сутки) по данным Worldometer на 9:23 10 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6201892 (+2611) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 48821091 (-9409965) человек, из них 54054 (-274) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 443608081 (+10192220) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82053242 (+15572) случаями заражения, Индия – 43035271 (+1054), Бразилия – 30145192 (+21229), Франция – 26839721 (+141690) и Германия – 22634098 (+100037). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 185495, Франция – 141690, Германия – 100037, Италия – 63992, Япония – 52104. Беларусь (940) – на 40 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1012131, Бразилия – 661270, Индия – 521695, Россия – 371457 и Мексика – 323595. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Южная Корея – 338, Россия – 288, Германия – 170, США – 155, Италия – 112. Беларусь – на 49 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 969616 случаев заражения коронавирусом и 6872 смерти.