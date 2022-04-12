В мире число заражений коронавирусом превысило 500,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 500010985 (+822450 сутки) по данным Worldometer на 6:50 12 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6205951 (+2579) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 43955334 (-315435) человека, из них 44661 (-8977) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 449849700 (+1135306) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82103067 (+23129) случаями заражения, Индия – 43036928 (+796), Бразилия – 30161205 (+8803), Франция – 26972867 (+25492) и Германия – 22771886 (+92639). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 92639, Южная Корея – 90928, Япония – 47876, Австралия – 42726, Италия – 28368. Беларусь (302) – на 55 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1012461, Бразилия – 661389, Индия – 521723, Россия – 371964 и Мексика – 323725. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Южная Корея – 258, Россия – 248, Франция – 178, США – 149, Великобритания – 116. Беларусь – на 49 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 970443 случая заражения коронавирусом и 6877 смертей.