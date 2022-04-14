В мире число заражений коронавирусом превысило 503,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 503057037 (+915713 сутки) по данным Worldometer на 8:49 15 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6217959 (+3877) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 43663565 (-176110) человек, из них 43076 (-100) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 453175513 (+1087946) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82252965 (+42436) случаями заражения, Индия – 43039972 (+949), Бразилия – 30234024 (+23171), Франция – 27447397 (+137342) и Германия – 23277316 (+160914). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 160914, Южная Корея – 148417, Франция – 137342, Италия – 64951, Япония – 56704. Беларусь (799) – на 49 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1014902, Бразилия – 661855, Индия – 521772, Россия – 372766 и Мексика – 323848. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 361, Великобритания – 350, Южная Корея – 318, Германия – 309, Россия – 254. Беларусь – на 53 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 972448 случаев заражения коронавирусом и 6889 смертей.