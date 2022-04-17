В мире число заражений коронавирусом превысило 504,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 504397740 (+540782 сутки) по данным Worldometer на 10:56 16 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6222010 (+1587) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 42981334 (-296250) человека, из них 42495 (-230) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 455194396 (+835445) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82309113 (+12890) случаями заражения, Индия – 43042097 (+1150), Бразилия – 30250077 (+2775), Франция – 27684374 (+111583) и Германия – 23411577 (+46073). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 111583, Южная Корея – 107882, Италия – 63815, Япония – 50293, Германия – 46073. Беларусь (840) – на 33 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1015441, Бразилия – 661993, Индия – 521781, Россия – 373267 и Мексика – 323903. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Южная Корея – 273, Россия – 240, Италия – 133, Таиланд – 125, Германия – 109. Беларусь – на 35 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 974046 случаев заражения коронавирусом и 6899 смертей.