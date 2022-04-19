В мире число заражений коронавирусом превысило 505,24 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 505246059 (+435688 сутки) по данным Worldometer на 6:50 19 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6224790 (+1508) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 42033223 (-546539) человека, из них 42003 (-195) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 456988046 (+980719) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82377156 (+25021) случаями заражения, Индия – 43045421 (+1141), Бразилия – 30261088 (+8470), Франция – 27790834 (+19810) и Германия – 23457596 (+19303). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 47743, Япония – 39899, Австралия – 34270, США – 25021, Франция – 19810. Беларусь (236) – на 43 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1015790, Бразилия – 662076, Индия – 521996, Россия – 373713 и Мексика – 323944. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 213, Южная Корея – 132, Таиланд – 124, США – 104, Италия – 79. Беларусь – на 44 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 974714 случаев заражения коронавирусом и 6903 смерти.