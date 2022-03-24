Лукашенко расценивает ввод миротворцев в Украину как начало третьей мировой войны

Лукашенко заявил, что предложение Польши ввести в Украину миротворцев означает начало третьей мировой войны, а еще сказал, что кто-то кого-то сапогом растопчет, и т.д.

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?", - сказал Лукашенко.

"Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать", - добавил он.