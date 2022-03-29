ПВО Украины сбили запущенные из Беларуси по Львову ракеты

Украинские ПВО сбили две ракеты, запущенные по Львову вечером 28 марта с территории Беларуси, сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

«В конце суток 28 марта с территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа «Х», которые двигались в направлении города Львова. С помощью радиотехнических войск цели были обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками. Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.

Тем временем, Минобороны страны, с территории которой летят ракеты, запущенные по целям в Украине, сообщает, что с 29 по 30 марта проводит совместную штабную тренировку с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, на которой будут отрабатываются вопросы планирования тылового обеспечения ВС в ходе ведения военных действий.

Тренировка проводится под руководством замминистра обороны по тылу Андрея Бурдыко, сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

«Главной целью тренировки является повышение слаженности органов военного управления тылового обеспечения до уровня, обеспечивающего эффективное и качественное планирование тылового обеспечения войск (сил) в ходе ведения военных действий Вооруженными Силами», - сказано в сообщении.