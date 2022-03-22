МВД Украины не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину

Говорить, что Беларусь отказалась от войны на стороне России против Украины пока не представляется возможным, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"Исключать возможность вторжения Беларуси нельзя. Обработка Лукашенко продолжается. Путин обрабатывает Лукашенко, чтобы тот вступил в боевые действия. Его народ – белорусы – не хотят воевать и это четко понятно. В принципе говорить, что Беларусь отказалась от войны невозможно. Но то, что Лукашенко пытается петлять - это тоже позитив для нас. Мы ожидаем и готовы к этому наступлению, готовы на Волыни, готовы на Житомирщине", - отметил Денисенко.

Он подчеркнул, что Украина понимает, что такая вероятность есть, поэтому к этому готовится, передает УНИАН.

Ранее, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.