КГБ Беларуси заявил о ликвидации резидентуры в посольстве Украины в Минске

Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что ликвидировал резидентуру, которая действовала на территории Беларуси под прикрытием посольства Украины в Беларуси.

«По меньшей мере 10 сотрудников посольства, то есть почти половина всего штата, были «кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины», - заявил в эфире белорусского ТВ представитель КГБ РБ Константин Бычек.

«Это является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям», - отметил он.

Представитель КГБ посетовал, что сотрудников посольства нельзя привлечь к уголовной ответственности за шпионаж.

«В связи со сложившейся ситуацией КГБ приняты исчерпывающие по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», - заявил Бычек, не приводя никаких подробностей и пояснений.

Госагентство БелТА сообщило, что в посольстве Украины осуществляют деятельность 19 дипломатов, 8 из них являются кадровыми сотрудниками национальных спецслужб. Это советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

Утверждается, что они являются представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины и Службы внешней разведки Украины".