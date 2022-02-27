По данным на 17:00 в Минске были задержаны не менее 33 человек, сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Как сообщают правозащитники, сегодня беларусов задерживают по трем причинам: за попытку сфотографировать свой бюллетень (свой выбор) на участке для голосования, за задержку возле участка после голосования, а также за критику войны в Украине.

Остается добавить, что на многих участках голосование проходило под бдительным надзором милиции, ОМОНа и тихарей.

По данным правозащитников, в Беларуси задержаны не менее 55 человек.