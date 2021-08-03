В Беларуси задержаны футбольные фанаты за протесты в августе 2020 года

Силовики ГУБОПиК задержали пятерых футбольных фанатов из Минска за протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года.

«[Они] вечером 9 августа находились в толпе агрессивно настроенных участников протеста, строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров. Задержанным от 18 до 34 лет, все они привлекались к уголовной или административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Задержанные признаны «подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них».