В Беларуси в субботу задержаны не менее 245 человек

В минувшую субботу в Беларуси задержаны не менее 245 человек за участие в мероприятиях протестного характера, которых по утверждению МВД не было, или просто так.

Такую цифру сегодня с утра опубликовал правозащитный центр «Весна», отметив, что за 2 дня на этой неделе были задержаны более 500 человек, из которых свыше 400 – в Минске.

По данным телеграм-канала волонтеров в Минске были задержаны не менее 236 человек, из которых 39 отпустили.

Среди задержанных как минимум 59 женщин, 131 мужчина. К задержанным дважды вызывали скорую.

Среди задержанных 27 марта было не менее семи журналистов, все отпущены: Анна Калтыгина, Галина Уласик (обе — tut.by, без протокола), Надежда Бужан, Екатерина Карпицкая (обе — nn.by, без протокола), Егор Мартинович (nn.by, главный редактор, с двумя протоколами, за участие в несанкционированной акции и неподчинение), Любовь Бахуревич («Белорусы и рынок», с протоколом) и Николос Коннолли («Немецкая волна», освобожден с помощью посла ФРГ).