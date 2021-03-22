Не менее 14 человек были задержаны в Минске в выходные

За прошедшие выходные в Минске были задержаны не менее 14 человек за участие в той или иной протестной деятельности.

Такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задеражнных»: не менее 5 человек были задержаны в субботу, не менее 9 человек – в воскресенье, 21 марта.

В частности, была задержана мать пятерых детей Инна Добротвор. Женщину задержали в рамках проверки по ст. 341 УК Беларуси (Осквернение сооружений и порча имущества) - на окне висели постеры Бабарико, Тихановской, Колесниковой и «Погоня». Кроме того, на нее составили протокол за пикет по ч. 3 ст. 24.23 КоАП: якобы она пикетировала посредством расклеивания в подъезде портретов политических заключенных. Позже Инну Добротвор отпустили.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», его сотруднице Марфе Рабковой продлили срок содержания под стражей еще на три месяца до 17 июня. На данный момент девушка находится за решеткой уже полгода.

Журналисту Андрею Александрову продлили срок содержания под стражей до 12 апреля. Александрова обвиняют в финансировании протестной деятельности.