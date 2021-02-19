В Москве задержали 2-х белорусов за участие в августовских протестах

В Москве задержаны двое жителей Бреста 21 и 27 лет, которые с прошлого года находились в межгосударственном розыске за «преступления», совершенные во время массовых протестов беспорядков в областном центре.

«В январе оперативники вышли на младшего из «беглецов» (10 августа на проспекте Машерова он разбирал скамейки и возводил баррикады), а в начале февраля задержали и старшего парня (9 августа оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с насилием)», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«Оба уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в «договорных драках», - также сказано в сообщении.

Задержанные заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.