Более 160 человек задержаны в Беларуси в минувшее воскресенье

В Беларуси в минувшее воскресенье были задержаны не менее 169 человек, такие данные приводит телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Особенностью вчерашних репрессий в отношении граждан страны стали рандомные и ничем не объяснимые задержания граждан на проспекте Независимости в Минке, который силовики, судя по всему, объявили временным «загоном для острокопытных» на основании неких сообщений в телеграме, что на проспекте проходил марш без символики.

В числе задержанных, в частности, в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки, которая с 2019 года работает корреспондентом телекомпании SRF в России. Спустя несколько часов и после активного вмешательства в ситуацию посольства Швейцарии Чирки была освобождена.

"Я испытываю облегчение и благодарю всех, кто приложил усилия для скорейшего решения ", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

По данным правозащитного центра «Весна» в Беларуси в минувшее воскресенье были задержаны не менее 167 человек.