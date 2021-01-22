Последнее обновление: 22.01.2021 15:37

В Минске в четверг задержаны не менее 17 человек на акциях протеста

В минувший четверг, 22 января, в Минске были задержаны не менее 17 человек на акциях протеста против фальсификации результатов президентских выборов, насилия и беззакония в стране.

Об этом сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Силовики устроили массовый хапун во Фрунзенском районе Минска, где в районе улицы Харьковской вечером прошла массовая акция протеста. Протесты возобновились сразу, как отступили сильные морозы.

На сегодняшний день в Беларуси 187 политзаключённых. В отношении участников протестных акций заведены более тысячи уголовных дел. Мирные беларусы задерживались более 32 тыс. раз.

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