Последнее обновление: 13.01.2021 16:12

Во вторник в Беларуси были задержаны не менее 12 протестующих против режима

В минувший вторник, 12 января, силовики задержали не менее 12 человек в Минске за участие в акциях протеста и гражданской солидарности.

О задержанных сообщает телеграм-канал «Списки задержанных».

В частности, силовики разогнали акцию в Минске в память убитого активиста Романа Бондаренко. Небольшая группа людей собралась вечером в районе улицы Червякова, где находится двор, который неофициально называют "Площадью Перемен".

Точечные задержаниях прошли в других районах Минска, где прошли локальные акции протеста: Красный Бор, метро "Спортивная", микрорайоны "Восток" и «Лебяжий».

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